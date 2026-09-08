Москва8 сенВести.В Киеве возникли серьезные перебои в работе общественного транспорта на фоне продолжительной воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ.
Как отмечается в одной из публикаций, автобусы ходят с большими интервалами, а на остановках образовались очереди.
На опубликованных изданием кадрах также видны значительные пробки на дорогах.
Согласно данным официального ресурса оповещения населения, воздушная тревога в Киеве продолжается более пяти часов.
Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в нескольких районах Киева прозвучали взрывы. По его данным, были атакованы складские постройки.