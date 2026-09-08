СМИ сообщили о пробках и очередях на остановках в Киеве

В Киеве возникли перебои с транспортом из-за длительной воздушной тревоги СМИ сообщили о пробках и очередях на остановках в Киеве

Москва8 сен Вести.В Киеве возникли серьезные перебои в работе общественного транспорта на фоне продолжительной воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как отмечается в одной из публикаций, автобусы ходят с большими интервалами, а на остановках образовались очереди.

На опубликованных изданием кадрах также видны значительные пробки на дорогах.

Согласно данным официального ресурса оповещения населения, воздушная тревога в Киеве продолжается более пяти часов.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в нескольких районах Киева прозвучали взрывы. По его данным, были атакованы складские постройки.