Москва20 сен Вести.Жителям украинской столицы рекомендуется закрыть окна и по возможности меньше находиться на улице из-за задымления в Киевской области, говорится в Telegram-канале городской администрации.

Отмечается, что запах дыма и гари может ощущаться, в частности, на правом берегу Днепра в Киеве. Горожанам также посоветовали воздержаться от физических нагрузок на открытом воздухе.

Утром украинские СМИ сообщили, что Киев затянуло дымом. Власти Киевской области заявили о повреждениях складов, предприятий и линии электропередачи.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ в ночь на воскресенье, 20 сентября, нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, складам и портам Украины, а также судам, задействованным в интересах украинских боевиков. В результате ударов поражены в том числе сухогруз в порту Одесса, доставивший грузы военного назначения, и логистический центр "Новая почта", используемый для хранения и распределения военных грузов.