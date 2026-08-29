Киев затянуло дымом от пожара, бушующего в его окрестностях второй день

Окрестности Киева горят второй день, город затянуло пожаром Киев затянуло дымом от пожара, бушующего в его окрестностях второй день

Москва29 авг Вести.Киев затянуло дымом от пожара, который бушует в его окрестностях второй день, сообщили украинские СМИ.

Ряд изданий опубликовал кадры, на которых виден большой столб дыма, накрывающий украинскую столицу. Особенно сильные пожары фиксируются в районе трассы Киев - Житомир.

Огромная пелена дыма на горизонте - вид, который открывается со столичного шоссе в Киеве подписали украинские журналисты одно из видео

Ранее украинские журналисты сообщали, что из-за близости к одному из очагов возгорания под Киевом перекрыта трасса Киев-Житомир. По одному из предположений, это связано с взрывом и последовавшим горением на одном из украинских военных складов.

До этого российские военные нанесли ряд ударов по объектам Вооруженных сил Украины в украинской столице и ее окрестностях. В частности, они поразили логистический центр ВСУ в Калиновке, который боевики использовали для распределения военных грузов, полученных от Запада. Также были атакованы склад с боекомплектом в селе Милая и склады хранения компонентов ракет "Фламинго".

На фоне ударов армии России глава киевского режима Владимир Зеленский был вынужден признать, что склад боеприпасов в селе Милая находился вплотную к жилой застройке.