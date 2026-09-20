Российские дроны поразили сухогруз и логистический центр в Одесской области ВС РФ поразили сухогруз и логистический центр "Новой почты" в Одесской области

Москва20 сен Вести.Вооруженные силы (ВС) РФ в ночь на воскресенье, 20 сентября, нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, складам и портам Украины, а также судам, задействованным в интересах украинских боевиков. В результате ударов поражены сухогруз в порту Одесса, доставивший грузы военного назначения, и логистический центр "Новая почта", используемый для хранения и распределения военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны России.

В результате удара поражены: ... в порту Одесса морское судно типа "сухогруз", доставивший грузы военного назначения, логистический центр "Новая почта" (1,5 км сев. Одессы), используемый для хранения и распределения военных грузов, доставляемых на Украину говорится в сообщении МО РФ

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что российские войска поразили дата-центр в Киеве, обеспечивавший обработку и передачу разведданных украинским боевикам.