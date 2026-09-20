МО: ВС РФ поразили в Киеве дата-центр, который работал с разведданными ВСУ

ВС РФ поразили в Киеве дата-центр, который работал с разведданными ВСУ МО: ВС РФ поразили в Киеве дата-центр, который работал с разведданными ВСУ

Москва20 сен Вести.Вооруженные силы (ВС) РФ в ночь на 20 сентября нанесли групповые удары, в результате которых был поражен дата-центр в Киеве, обеспечивавший обработку и передачу разведданных украинским боевикам, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, удары нанесли высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками.

В результате ... [ударов] поражены: городе Киеве – дата-центр "Би-мобаил", обеспечивающий хранение, обработку и передачу данных, в т.ч. разведывательных, а также функционирование сетевого оборудования в интересах ВСУ (Вооруженных сил Украины. – Прим. ред.) говорится в сообщении МО

Ранее сообщалось, что российские войска в ходе массированного удара по объектам военно-промышленного комплекса Украины уничтожили крупнейший военный дата-центр De Novo в Киеве, а также поразили два сухогруза с военным имуществом.