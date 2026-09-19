Пашинян: отношения Армении и России не будут такими, как прежде

Пашинян признал, что отношения с Россией будут неизбежно меняться Пашинян: отношения Армении и России не будут такими, как прежде

Москва19 сен Вести.Отношения Армении и России неизбежно будут меняться, однако Ереван не намерен разрывать связи с Москвой. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью армянскому телеканалу Bun TV.

Наши отношения с РФ неизбежно будут меняться. Это не связано с каким-либо человеком или политической силой. Кто бы ни был, отношения между Арменией и РФ не будут такими, как прежде отметил Пашинян

Премьер отметил, что Армении и России необходимо адаптироваться к новым условиям. При этом, подчеркнул он, Ереван заинтересован не только в сохранении, но и в углублении двусторонних отношений.

Мы не будем воевать и конфликтовать с Россией заявил Никол Пашинян

По его словам, Армения продолжит последовательно отстаивать свои позиции, которые должны быть легитимными как в отношениях с Россией, так и с другими странами.

Ранее Пашинян признал наличие проблем в отношениях с Россией.

В начале сентября Владимир Путин заявил, что движение Армении в сторону вступления в Евросоюз фактически означает намерение выйти из Евразийского экономического союза.