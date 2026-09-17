В Армении признали наличие проблем в отношениях с Россией Пашинян: в отношениях России и Армении есть многочисленные проблемы

Москва17 сен Вести.Отношения между Россией и Арменией многослойны, и в этих слоях есть многочисленные проблемы. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе брифинга с журналистами.

Он отметил, что власти стран продолжают работать друг с другом. В соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в ходе переговоров с Россией в Бишкеке, проводится "инвентаризация" взаимоотношений двух государств.

И видим, из каких слоев они состоят. Все потому, что вдруг возникает один вопрос, например железная дорога, и все забываем, концентрируемся на железной дороге. Потом вопрос газа. Отношения Армения – Россия многослойны, и в этих слоях есть многочисленные проблемы, вопросы и возможности, и мы рассматриваем их в целом добавил он

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена навязывать Армении пути международного сотрудничества.