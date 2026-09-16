Лавров сообщил о личной встрече Путина и Пашиняна по вопросу Армении и ЕС Лавров: Путин и Пашинян договорились лично обсудить вопросы ухода Армении в ЕС

Москва16 сен Вести.Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян договорились обсудить вопросы стремления Еревана в Евросоюз (ЕС) на дополнительной личной встрече. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на Международном фестивале молодежи (МФМ) в Екатеринбурге.

По словам Лаврова, о специальной двусторонней встрече Путин и Пашинян договорились на полях саммита стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Министр также отметил, что Россия не намерена навязывать Армении пути международного сотрудничества, однако очевидно, что подготовка вступления Еревана в ЕС не должна спонсироваться за счет тех огромных преференций, которые Армения получает от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

При всех упомянутых и прочих аспектах, президент Путин и премьер-министр Пашинян виделись в Бишкеке, они договорились провести специальную отдельную двустороннюю встречу и обо всем об этом по-честному поговорить сказал Лавров

Ранее Пашинян заявил, что Армения ищет альтернативы российскому газу.