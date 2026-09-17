В Киеве поражен военный дата-центр De Novo и цеха сборки беспилотников Российские военные нанесли массированный удар по военным объектам ВСУ в Киеве

Москва17 сен Вести.Российские войска в ходе массированного удара по объектам военно-промышленного комплекса Украины уничтожили крупнейший военный дата-центр De Novo в Киеве, а также поразили два сухогруза с военным имуществом. Соответствующие кадры опубликовали украинские СМИ.

Вот так ракеты летели в Киев одна за другой… есть попадания говорится в постеTelegram-канала "Киев.Info"

В Киеве и Киевской области целями стали цеха сборки и хранения дальнобойных дронов Pegasus Arms и RAX-2X, предприятие по производству компонентов для БПЛА и робототехники, а также аккумуляторный парк "Бровары". Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В Запорожье под удар попали комбинат "Запорожсталь" и НПК "Искра", выпускавший средства РЭБ и радиотехнической разведки. В Одесской области уничтожены подстанция "Арциз", два моста через Днестр у Маяков на маршруте транзита из Румынии, а также два сухогруза с военными грузами в порту Черноморск и на переходе восточнее Одессы.