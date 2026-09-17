Российские военные ударили по цехам сборки БПЛА в Киеве и дата-центру

ВС РФ атаковали в Киеве цеха по сборке БПЛА, предприятие и крупнейший дата-центр Российские военные ударили по цехам сборки БПЛА в Киеве и дата-центру

Москва17 сен Вести.Российские военнослужащие в ночь на 17 сентября атаковали цех по сборке беспилотников в Киеве, а также ряд предприятий и крупнейший дата-центр, который используется в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Атака была совершена с применением высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования и беспилотников.

Нанесен массированный и групповые удары... по предприятиям металлургической и радиоэлектронной промышленности, военно-промышленного комплекса Украины, а также объектам энергетики, обеспечивающим функционирование портовой и транспортной инфраструктуры, и судам, задействованным в интересах ВСУ говорится в заявлении

В результате в Киеве и Киевской области были поражены два цеха по производству и хранению беспилотников разных типов, в том числе БПЛА средней дальности RAX-2X, а также дроны большой и средней дальности самолетного типа.

[Поражено] промышленное предприятие по производству комплектующих для БПЛА большой и средней дальности, а также подготовки к применению наземных робототехнических комплексов добавили в ведомстве

Кроме того, удар был нанесен по крупнейшему дата-центру "Де Ново Дата-Центр", который обеспечивает работу серверов, используемых в военных целях, а также обработки, передачи и хранения данных, в том числе разведывательных, в интересах ВСУ.

Еще одной целью ВС РФ стал аккумуляторный парк хранения энергии Бровары. Он обеспечивал бесперебойное функционирование военных объектов на территории Киевской области.