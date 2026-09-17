Обвиняемого в убийстве конкурсантки "Миссис Россия" задержали за границей Задержан обвиняемый в убийстве конкурсантки "Миссис Россия – Вселенная"

Москва17 сен Вести.Обвиняемого в убийстве модели и участницы конкурса "Миссис Россия – Вселенная" россиянина задержали на территории иностранного государства, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, это стало возможным благодаря взаимодействию сотрудников НЦБ Интерпола и Главного управления МВД РФ по Московской области с коллегами из Турции.

В июле этого года в одном из населенных пунктов Одинцовского городского округа Подмосковья между мужчиной и его знакомой возник конфликт на почве личных неприязненных отношений.

В ходе ссоры фигурант нанес женщине несколько ранений, от которых она скончалась. После этого злоумышленник предпринял меры, направленные на сокрытие следов преступления говорится в публикации

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Обвиняемый вскоре после произошедшего покинул территорию России. Было установлено, что он вылетел из аэропорта Внуково в Турцию, а оттуда проследовал в другую страну.

Российские полицейские направили по каналам Интерпола срочный запрос своим турецким коллегам, и полученная от них информация позволила установить дальнейший маршрут разыскиваемого.

Местонахождение фигуранта было установлено, его задержали. В настоящее время он находится под стражей, сообщила Ирина Волк.