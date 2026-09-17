Москва17 сенВести.Обвиняемого в убийстве модели и участницы конкурса "Миссис Россия – Вселенная" россиянина задержали на территории иностранного государства, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, это стало возможным благодаря взаимодействию сотрудников НЦБ Интерпола и Главного управления МВД РФ по Московской области с коллегами из Турции.
В июле этого года в одном из населенных пунктов Одинцовского городского округа Подмосковья между мужчиной и его знакомой возник конфликт на почве личных неприязненных отношений.
В ходе ссоры фигурант нанес женщине несколько ранений, от которых она скончалась. После этого злоумышленник предпринял меры, направленные на сокрытие следов преступленияговорится в публикации
Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Обвиняемый вскоре после произошедшего покинул территорию России. Было установлено, что он вылетел из аэропорта Внуково в Турцию, а оттуда проследовал в другую страну.
Российские полицейские направили по каналам Интерпола срочный запрос своим турецким коллегам, и полученная от них информация позволила установить дальнейший маршрут разыскиваемого.
Местонахождение фигуранта было установлено, его задержали. В настоящее время он находится под стражей, сообщила Ирина Волк.