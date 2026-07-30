Женщина, убитая в Одинцово, участвовала в конкурсе красоты в 2017 году

Убитая в Одинцово женщина была участницей конкурса красоты Женщина, убитая в Одинцово, участвовала в конкурсе красоты в 2017 году

Москва30 июл Вести.Найденная убитой в подмосковном Одинцово Наталья Божук участвовала в конкурсе "Миссис Россия-Вселенная" в 2017 году и стала победительницей в одной из номинаций, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что женщина получила титул "Миссис Очарование". В 2018 году она организовала собственный конкурс "Миссис-Сахалин 2018" и модный дизайнерский показа Sakhalin Fashion Day 2018.

Также погибшая была руководителем модельного агентства Elit Model Sakh, увлекалась психологией, модой и имиджем. Кроме того, в своих соцсетях она рассказывала, что окончила Высшую школу "Останкино" говорится в публикации

Наталья Божук 17 июля вышла из ЖК "Ромашково" на прогулку с собакой и пропала без вести. Животное было найдено 22 июля в селе Ромашково неподалеку от места, где находилось тело убитой женщины. В совершении преступления заподозрили ее сожителя, который успел покинуть страну. Его объявили в розыск.