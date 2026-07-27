Москва27 июлВести.Мать четверых детей из подмосковного Видного Людмила Секрий рассказала, что победила в международном конкурсе красоты "Миссис Земля 2026".
По словам женщины, ее главным вдохновением в жизни являются дети.
Миссис Земля 2026. Снежная королева с горячим сердцем. Моя сила - в поддержке каждой из вас. Сегодня моя победа - это старт для ваших победнаписала Секрий на своей странице в социальной сети Instagram (запрещена в РФ)
Она также сообщила, что посвятила свое выступление всем матерям в мире.