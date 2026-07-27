Жительница Подмосковья высказалась о победе в конкурсе "Миссис Земля 2026" Многодетная мать Людмила Секрий выиграла конкурс красоты "Миссис Земля 2026"

Москва27 июл Вести.Мать четверых детей из подмосковного Видного Людмила Секрий рассказала, что победила в международном конкурсе красоты "Миссис Земля 2026".

По словам женщины, ее главным вдохновением в жизни являются дети.

Миссис Земля 2026. Снежная королева с горячим сердцем. Моя сила - в поддержке каждой из вас. Сегодня моя победа - это старт для ваших побед написала Секрий на своей странице в социальной сети Instagram (запрещена в РФ)

Она также сообщила, что посвятила свое выступление всем матерям в мире.