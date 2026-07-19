Москва19 июл Вести.Главный тренд в женской красоте на сегодняшний день – это натуральность, принятие своего внешнего вида и ухоженность. Об этом ИС "Вести" заявила врач дерматолог-косметолог, основатель международной академии для косметологов Светлана Кизуб.

В трендах сейчас именно натуральность, принятие своего взрослого внешнего вида, поддержание ухоженного внешнего вида … И эти губы, забор из ресниц, натянутые брови, они не то, что не натуральны, они … старят наших пациентов. И я им так и объясняю на своем приеме … "вам сейчас 20 … и тут же станет 30-35. И вы будете человек без возраста" сказала косметолог

Также она добавила, что мода на накаченные губы, большие скулы и искусственные пышные ресницы наблюдается в российских регионах.

Я это вижу, так как часто езжу в командировки и посещаю разные города Российской Федерации … Я считаю, что мода на сегодняшний день в косметологии уже не ресницы, не лисьи глазки, не углы нижней челюсти, не губы и не скулы … К сожалению, отголоски предыдущей моды еще присутствуют. Но 100% победа за нами и наши пациенты нас обязательно услышат отметила Кизуб

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