Дробыш рассказал, что для женщины важнее – талант или внешность Дробыш заявил, что за красотой женщины должно стоять что-то большее

Москва19 июл Вести.За красотой женщины должны стоять грация, талант и музыкальность. Такое мнение ИС "Вести" высказал композитор, продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш, отвечая на вопрос, что для женщины важнее – красота или внешность.

Не все великие актрисы – самые красивые женщины … Красивые женщины, красота которых идет через их внутренний какой-то мир, через их голос, собственно, поэтому ни одной топ-модели поющей нет … Я считаю, что Анжелина Джоли – необыкновенная женщина, красивая, но все равно что-то в ней есть такое, что подчеркивает ее красоту – "чертинка"… Есть много женщин гораздо более красивых, чем Анжелина Джоли, но мы о них не знаем сказал он

Также Дробыш считает, что красота никогда не являлась основной шоу-бизнеса.

Сейчас (солистка ансамбля "Золотое кольцо" Надежда Кадышева. – Прим. ред.) рвет … это эталон красоты? Нет. Поэтому за красотой должна стоять какая-то, не знаю, грация, талант, музыкальность. Что-то должно стоять больше, нечто большее, чем просто красота. А просто красота порой как раз вызывает хейт и отторжение. Когда простая, бестолковая, глупая красота. Мне кажется, этой красотой нужно управлять, как делает Анжелина Джоли. Вот тогда это круто сказал он

Ранее врач-кардиолог Александр Мясников заявил, что не нужно изнурять себя диетами для того, чтобы сохранить красоту, важно выбирать правильные продукты питания.