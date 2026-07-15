Певица Валерия рассказала, что в 58 лет весит столько же, сколько в 17

Певица Валерия раскрыла секрет своей формы в 58 лет Певица Валерия рассказала, что в 58 лет весит столько же, сколько в 17

Москва15 июл Вести.Народная артистка России Валерия в 58 лет сохранила тот же вес, который был у нее в 17-летнем возрасте. Об этом она рассказала KP.RU, раскрыв главные секреты своего внешнего вида.

По словам артистки, нынешняя форма – результат многолетнего соблюдения принципов правильного питания и регулярных занятий спортом. Несколько лет назад она также пересмотрела рацион после консультации с нутрициологом.

Я практически всю свою жизнь нахожусь в одной форме. И сегодня вешу столько, сколько я весила в 17 лет сказала Валерия

Певица отметила, что следит за количеством белка и клетчатки в рационе, использует протеин и псиллиум, а также соблюдает баланс калорий, белков, жиров и углеводов. При этом, по ее словам, поддерживать форму без физических нагрузок невозможно.

Ранее актриса Ольга Дибцева рассказала, как смогла похудеть. Артистка использовала специальные уколы, но в итоге предпочла другой способ.