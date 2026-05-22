Москва22 мая Вести.Российской телеведущей и актрисе Лере Кудрявцевой удается молодо выглядеть благодаря "позитивному настрою", считает певица Ольга Зарубина. Об этом она рассказала MK.RU. Исполнительница обратила внимание, что звезда телевидения часто улыбается. Это, по ее мнению, является важным моментом для восстановления.

Один из основных компонентов молодости – ее позитивное состояние. Она позитивный человек, это очень важно. Лера – Телец, это земной знак. А земные знаки, как правило, все позитивные рассказала Зарубина

Кроме того, певица отметила, что ведущая не отличается злопамятностью и относится ко всем лояльно.

Это очень видно по ней. Конечно, я думаю, она прибегает и к каким-то косметологическим процедурам. Но самый главный секрет ее молодости – это ее позитивный настрой подчеркнула исполнительница

Зарубина добавила, что Кудрявцева обладает большим количеством энергии и является физически сильной – это демонстрирует, что знаменитость росла в хорошей семье, где ее не травмировали ни физически, ни морально, ни психологически.