Москва13 апрВести.Певица и телеведущая Ольга Бузова в интервью РИА Новости заявила, что не обращает внимания на негатив в свой адрес и не запоминает хейтеров, желающих ее уколоть.
Я даже не запоминаю, во-первых, тех, кто хочет уколоть меня, а во-вторых, что они там несут, зачем засорять память ненавистью!?заявила исполнительница
По ее мнению, многие готовы к оскорблениям, поскольку понимают, что "о них напишут". Ольга подчеркнула, что она предпочитает обращать внимание на позитивный материал.
Я не зря говорю - давайте множить любовь, а не негатив или ненавистьдобавила Бузова
Девушку часто критикую за слабые вокальные данные, провокационные фото и легкомысленное поведение, отмечает агентство.