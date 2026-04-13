Ольга Бузова заявила, что не обращает внимания на негатив в свой адрес

Москва13 апр Вести.Певица и телеведущая Ольга Бузова в интервью РИА Новости заявила, что не обращает внимания на негатив в свой адрес и не запоминает хейтеров, желающих ее уколоть.

Я даже не запоминаю, во-первых, тех, кто хочет уколоть меня, а во-вторых, что они там несут, зачем засорять память ненавистью!? заявила исполнительница

По ее мнению, многие готовы к оскорблениям, поскольку понимают, что "о них напишут". Ольга подчеркнула, что она предпочитает обращать внимание на позитивный материал.

Я не зря говорю - давайте множить любовь, а не негатив или ненависть добавила Бузова

Девушку часто критикую за слабые вокальные данные, провокационные фото и легкомысленное поведение, отмечает агентство.