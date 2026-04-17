Москва17 апрВести.Директор заслуженной артистки России Елены Воробей Олеся Подлесная опровергла появившиеся сообщения об ухудшении состояния здоровья юмористки. В комментарии NEWS.ru она отметила, что с артисткой все хорошо.
Елена Воробей, как отметила Подлесная, продолжает активно работать на съемочной площадке в привычном режиме.
15 апреля стало известно, что в семье Елены Воробей произошла трагедия — ушел из жизни отец артистки Яков Мовшевич Лебенбаум. Мужчина умер в реанимации. Он не дожил до своего 78-летия чуть меньше месяца. Сама Елена Воробей призналась, что до последнего надеялась на выздоровление отца.