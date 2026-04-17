Директор Елены Воробей опровергла сообщения о проблемах артистки со здоровьем

Москва17 апр Вести.Директор заслуженной артистки России Елены Воробей Олеся Подлесная опровергла появившиеся сообщения об ухудшении состояния здоровья юмористки. В комментарии NEWS.ru она отметила, что с артисткой все хорошо.

Елена Воробей, как отметила Подлесная, продолжает активно работать на съемочной площадке в привычном режиме.

С Еленой все хорошо, она продолжает работать на съемочной площадке сказала Подлесная

15 апреля стало известно, что в семье Елены Воробей произошла трагедия — ушел из жизни отец артистки Яков Мовшевич Лебенбаум. Мужчина умер в реанимации. Он не дожил до своего 78-летия чуть меньше месяца. Сама Елена Воробей призналась, что до последнего надеялась на выздоровление отца.