Москва19 июл Вести.Врач-психиатр Артем Гилев рассказал ИС "Вести", что мешает людям принимать свою внешность.

Дисморфофобия – это психическое расстройство, при котором человек чрезмерно зациклен на дефектах своей внешности.

Изначально человек должен быть с какими-то особенностями личности. Просто так человек, который абсолютно адекватно оценивает свою внешность, у него дисморфофобических расстройств никогда не будет. Но есть люди более подверженные, исходя из каких-то своих личностных особенностей внешнему воздействию. То есть, для них очень важно мнение окружающих, они пытаются следовать каким-то трендам. Тогда они могут внешность свою, сравнивая с какой-то эталонной, чувствовать себя несколько ущербно и пытаются эту внешность исправить сказал он

Также он добавил, что сейчас тренды на стандарты красоты распространяются через социальные сети, и народ на это ведется.

Ранее Светлана Кизуб заявила, что в настоящее время трендом на женскую красоту являются натуральность, принятие своего внешнего вида и уход за ним.