Москва19 июл Вести.Мужчины реже обращаются к пластическим хирургам из-за страха перед операционными рисками и болевыми ощущениями. Об этом ИС "Вести" заявила врач дерматолог-косметолог, основатель международной академии для косметологов Светлана Кизуб.

Мужская аудитория тоже пользуется благами косметологии, но у мужчин более цельный психотип, и они всегда выбирают процедуру в пользу меньшей травматизации и болевых ощущений. Таким образом, пациенты-мужчины чаще ходят на аппаратные методики, которые не требуют сильной реабилитации, на ботулотоксины и на контурную пластику, например. А в целом мужчины меньше готовы терпеть боль, у них действительно хуже болевой порог сказала она

Ранее Кизуб заявила, что в настоящее время тренд в женской красоте – натуральность, принятие своего внешнего вида и уход за ним.