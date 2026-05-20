Москва20 мая Вести.Внешность актера Джона Траволты улучшили подтяжка и деликатная коррекция век. Такое мнение высказала пластический хирург Любовь Гауэр.

Врач в беседе с "Газетой.Ru" прокомментировала обсуждение внешности 72-летнего Траволты после его появления на Каннском кинофестивале.

Первое, что бросается в глаза, — это значительное улучшение овала лица сказала она

По мнению специалиста, исчезновение "брылей" и отечности, а также более четкий подбородок свидетельствуют о качественно выполненной подтяжке глубоких слоев кожи, что практически невозможно без хирургического вмешательства.

Особое внимание Гауэр уделила зоне вокруг глаз: взгляд Траволты стал более открытым и ясным, сохранилась естественная анатомия век. По ее мнению, хирурги провели аккуратную коррекцию — вероятно, убрали жировые грыжи, не прибегая к иссечению кожи.

Хирург подчеркнула, что мужская пластика перестала быть редкостью, и современные мужчины готовы к реабилитации ради ухоженного вида. Однако, отметила Гауэр, важно не переборщить и сохранить природную харизму и брутальность.

