Директор музея "Русский кокошник" выступила в защиту этого головного убора Директор музея "Русский кокошник" назвала отрицание кокошника преступлением

Москва12 июл Вести.Кокошник – это русский традиционный праздничный головной убор замужней женщины, до нашего времени дошли артефакты конца XVII – начала XX веков, заявила ТАСС основательница и директор музея "Русский кокошник" Владлена Гринблат.

Таким образом она прокомментировала слова бывшего директора Музея изобразительных искусств имени Пушкина Елизаветы Лихачевой, которая выразила мнение, что кокошники якобы придумали художники эпохи модерна, "стащив" головные уборы с итальянских картин XV века.

Как отметила Гринблат, большая коллекция кокошников представлена в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге, и любой посетитель может увидеть в экспозиции старинные кокошники разных эпох из разных регионов России.

Отрицать существование кокошника на территории России с древних времен – хайп для невежд и преступление против культуры нации подчеркнула директор музея

Она напомнила, что стилизованный русский кокошник носила даже Екатерина II, чтобы показать народу свою принадлежность к русской народной культуре, хотя по рождению была немкой.