Россиянам рассказали, как правильно носить георгиевскую ленту Депутат Стенякина: георгиевскую ленту следует носить на груди слева, у сердца

Москва2 мая Вести.Самое уважительное место для георгиевской ленты - на груди слева, у сердца, но строгого "дресс-кода" не существует, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Закон не устанавливает строгого "дресс-кода" и не штрафует за то, как именно человек закрепил ленту. Самое уважительное место - на груди слева, у сердца, на лацкане или воротнике сказала Стенякина

Она напомнила, что с декабря 2022 года георгиевская лента приравнена к символам воинской славы России. ответственность наступает за ее публичное осквернение.