Москва2 маяВести.Самое уважительное место для георгиевской ленты - на груди слева, у сердца, но строгого "дресс-кода" не существует, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
Закон не устанавливает строгого "дресс-кода" и не штрафует за то, как именно человек закрепил ленту. Самое уважительное место - на груди слева, у сердца, на лацкане или воротникесказала Стенякина
Она напомнила, что с декабря 2022 года георгиевская лента приравнена к символам воинской славы России. ответственность наступает за ее публичное осквернение.