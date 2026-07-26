Москва26 июл Вести.Многодетная мама из Московской области Людмила Секрий одержала победу в международном конкурсе красоты "Миссис Земля 2026" (Mrs Earth 2026), финал которого прошел 25 июля в Куала-Лумпуре в Малайзии. Об этом рассказали организаторы состязания с российской стороны.

Ей (Людмиле. – Прим. ред.) удалось опередить 40 соперниц и стать абсолютной победительницей конкурса цитирует ТАСС заявление организаторов

Людмила Секрий живет в подмосковном городе Видное. Она является основательницей одной из самых крупных строительных компаний страны. Также у нее есть муж и четверо детей: 13-летняя София, 11-летний Никита, 9-летний Кирилл и 5-летняя Ангелина. Как отметила женщина, именно семья стала ее главным двигателем победы.

Свою победу я посвящаю каждой женщине, которая исполнила самую важную миссию на Земле – подарила миру новую жизнь. Я хочу сказать каждой маме: любите себя, верьте в себя и никогда не забывайте о своих мечтах добавила она

Центральной темой конкурса красоты "Миссис Земля" является защита экологии для будущих поколений. Финалисткам предложили отойти от традиций и заменить национальный костюм для дефиле из ткани на наряд из подручных материалов, например, из пластика или бумаги. Так они продемонстрируют, что есть очень много возможностей использования вторичного сырья и апсайлинга. При этом дефиле в купальниках и вечерних платьях сохраняется в стандартном формате.