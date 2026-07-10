ТАСС: Миссис БРИКС заявила о желании переехать из ЮАР в Россию

Миссис БРИКС из ЮАР заявила о своем желании жить в России ТАСС: Миссис БРИКС заявила о желании переехать из ЮАР в Россию

Москва10 июл Вести.Модель Миллисент Мфолоди Тлоу из ЮАР, выигравшая титул "Миссис БРИКС" на конкурсе красоты в Казани в марте 2026 года, заявила о своем желании жить в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу конкурса.

Отмечается, что о таком намерении миссис БРИКС заявила на Международной промышленной выставке "Иннопром‑2026" в Екатеринбурге.

Моя жизнь полностью изменилась: я встречаюсь с разными людьми, важными людьми, в том числе с представителями власти. Для меня открылось множество возможностей для сотрудничества. Россия — прекрасное место. Я бы с удовольствием когда‑нибудь осталась в России заявила модель

В марте в Казани прошел первый конкурс Miss BRICS, участницы которого состязались в трех категориях - "Мисс БРИКС", "Миссис БРИКС" и "Маленькая Мисс БРИКС". Победительницей среди замужних участниц стала модель из ЮАР. Ранее Миллисент Мфолоди Тлоу оценила красоту короны, сделанной мастерами в Казани.