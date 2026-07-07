Миссис БРИКС оценила корону, сделанную в Казани для конкурса красоты Миссис БРИКС дала оценку короне, сделанной в Татарстане для конкурса красоты

Москва7 июл Вести.Победительница конкурса "Миссис БРИКС" Миллисент Мпхолоди Тлоу в беседе с ИС "Вести" оценила корону Magna Augusta (Великая Августа), созданную казанскими мастерами для международного конкурса красоты.

Украшение показали на выставке "Иннопром-2026" в Екатеринбурге на стенде Татарстана. В этом году в Казани прошел первый конкурс Miss BRICS, участницы которого состязались в трех категориях - "Мисс БРИКС", "Миссис БРИКС" и "Маленькая Мисс БРИКС". Победительницей среди замужних участниц стала модель из ЮАР.

Это прекрасная корона, я верю, что ее дизайнеры очень талантливы и креативны, корона просто потрясающая. Я так счастлива! Когда я увидела себя, подумала: "Неужели это я?" сказала Миллисент Мпхолоди Тлоу

Золотая корона весом более 850 граммов содержит более тысячи бриллиантов и свыше 500 жемчужин.