Москва11 мая Вести.Художницу родом из России жестоко убили в городе Котка на юге Финляндии, сообщает издание Ilta-Sanomat.

Как сообщили в полиции Финляндии, преступление было совершено в ночь на 10 мая. Подозреваемого задержали и допросили.

По информации финских правоохранителей, жертва и подозреваемый состояли в отношениях.

Согласно данным Ilta-Sanomat, на двери одной из квартир в районе Кархувуори появилась полицейская лента. Там проживали писатель примерно пятидесяти лет, а также его жена — художница и преподавательница.

Издание, ссылаясь на данные из соцсетей, сообщает, что пара заключила брак весной 2012 года. Умершая женщина указала в своем профиле, что она родом из России. Она училась на программе прикладных наук в Финляндии и почти три года проработала в учебном заведении в Коуволе.