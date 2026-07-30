Москва30 июл Вести.МВД объявило в розыск Павла Козлова, сожителя убитой в подмосковном Одинцово Натальи Божук, сообщает РИА Новости.

17 июля 39-летнеяя женщина ушла на прогулку с собакой из ЖК "Ромашково" в Одинцово и пропала без вести. Ее искали почти две недели. 29 июля в СК сообщил, что тело Божук с признаками криминальной смерти было найдено в лесополосе. В совершении убийства заподозрили ее сожителя 1982 года рождения Павла Козлова.

Козлов Павел... Основание для розыска: разыскивается по статье УК говорится в сообщении

По информации агентства, мужчина покинул страну.