Москва30 июлВести.МВД объявило в розыск Павла Козлова, сожителя убитой в подмосковном Одинцово Натальи Божук, сообщает РИА Новости.
17 июля 39-летнеяя женщина ушла на прогулку с собакой из ЖК "Ромашково" в Одинцово и пропала без вести. Ее искали почти две недели. 29 июля в СК сообщил, что тело Божук с признаками криминальной смерти было найдено в лесополосе. В совершении убийства заподозрили ее сожителя 1982 года рождения Павла Козлова.
Козлов Павел... Основание для розыска: разыскивается по статье УКговорится в сообщении
По информации агентства, мужчина покинул страну.