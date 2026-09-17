До 15 лет лишения свободы грозит обвиняемому в убийстве модели в Подмосковье

Обвиняемому в убийстве участницы конкурса красоты в Одинцово грозит до 15 лет До 15 лет лишения свободы грозит обвиняемому в убийстве модели в Подмосковье

Москва17 сен Вести.Сожителю участницы конкурса "Миссис Россия – Вселенная", который обвиняется в убийстве модели, грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщил адвокат московской коллегии адвокатов "Ковенант", член Ассоциации юристов России Владислав Калинин в беседе с РИА Новости.

В соответствии с частью 1 статьи 105 УК РФ, которая квалифицирует деяние как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, и не содержит отягчающих обстоятельств, максимальное наказание составляет лишение свободы на срок до пятнадцати лет с возможным ограничением свободы на срок до двух лет или без такового приводятся слова юриста

Женщина пропала 17 июля, после того как вышла на прогулку с собакой в ЖК "Ромашково" в Одинцовском округе Московской области. Спустя время ее нашли мертвой в лесу Одинцово. В убийстве подозревается ее сожитель, который покинул страну и был объявлен в розыск.

Позже стало известно, что мужчину задержали в иностранном государстве при поддержке полицейских Турции.