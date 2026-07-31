МК: убитая в Одинцово модель ругалась с сожителем незадолго до пропажи

Убитая в Одинцово женщина незадолго до исчезновения ругалась с сожителем МК: убитая в Одинцово модель ругалась с сожителем незадолго до пропажи

Москва31 июл Вести.Наталья Бажук, которую нашли убитой в Одинцово, незадолго до исчезновения ругалась со своим сожителем Павлом Козловым на парковке. Об этом MK.RU рассказали очевидцы.

По информации издания, поводом для конфликта стало нежелание мужчина отпускать сожительницу в гости к подруге.

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17 июля Бажук ушла на прогулку с собакой из ЖК "Ромашково" в Одинцово и пропала без вести. Ее искали почти две недели. 29 июля в СК сообщил, что тело женщины с признаками криминальной смерти было найдено в лесополосе. В совершении убийства заподозрили ее сожителя 1982 года рождения Павла Козлова.