Москва31 июлВести.Наталья Бажук, которую нашли убитой в Одинцово, незадолго до исчезновения ругалась со своим сожителем Павлом Козловым на парковке. Об этом MK.RU рассказали очевидцы.
По информации издания, поводом для конфликта стало нежелание мужчина отпускать сожительницу в гости к подруге.
В семье явно присутствовал абьюзсказала одна из свидетельниц сцены
17 июля Бажук ушла на прогулку с собакой из ЖК "Ромашково" в Одинцово и пропала без вести. Ее искали почти две недели. 29 июля в СК сообщил, что тело женщины с признаками криминальной смерти было найдено в лесополосе. В совершении убийства заподозрили ее сожителя 1982 года рождения Павла Козлова.