"Ковровая дорожка для Бандеры": в Польше обвинили фон дер Ляйен во лжи Депутат Зайончковская-Герник напомнила фон дер Ляйен о героизации УПА на Украине

Москва17 сен Вести.Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о неприемлемости для Европы прославления пособников нацистов являются лживыми и лицемерными, ведь еврочиновник "забывает" о действиях Украины. Такое мнение высказала депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.

16 сентября фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте заявила, что в ЕС нет места для героизации военных преступников и при этом подтвердила готовность поддерживать Украину.

По мнению Зайончковской-Герник, противоречивые утверждения главы Еврокомиссии войдут в историю.

Так вот почему еврократы так стремятся принять в ЕС Украину, которая прославляет геноцид польских граждан, совершенный Бандерой … Нам следует готовиться к ужесточению контроля над "зеленым курсом", астрономическим счетам и красной ковровой дорожке для Бандеры и коррумпированных украинских властей написала евродепутат в соцсети X

Напряженность в отношениях между Украиной и Польшей усилилось после того, как в конце мая 2026 года глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Вооруженных сил Украины наименование в честь "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).

В ответ на это решение президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды – ордена Белого орла.

Отношения между Варшавой и Киевом осложняют разногласия по поводу трагедии на Волыни и в Восточной Галиции, где в 1943–1945 годах украинские националисты совершили массовые убийства поляков. Польша официально признала эти события геноцидом.

Власти Польши выражают серьезную обеспокоенность в связи с героизацией националистов на Украине и подчеркивают, что под бандеровским флагом эта страна не сможет войти в Евросоюз.

Депутат Европарламента от Польши Марчин Сыпневский заявил, что Киев не должен получать финансовую поддержку из-за героизации политических деятелей, причастных к военным преступлениям.