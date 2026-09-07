Посол Финляндии заявила об ухудшении отношения поляков к украинцам Посол Лайне связала рост антиукраинских настроений с ОУН-УПА

Москва7 сен Вести.Отношение поляков к украинцам стремительно ухудшилось на фоне разногласий по поводу чествования главарей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН и УПА, признаны экстремистскими, запрещены на территории РФ). Об этом в интервью газете Iltalehti заявила посол Финляндии в Варшаве Пяйви Лайне.

По ее словам, реакция польского общества на чествование руководителей ОУН и УПА оказалась неожиданно быстрой и резкой.

Реакция последовала более быстро и резко, чем я ожидала. К сожалению, антиукраинские настроения быстро усилились. Также возросло противодействие военной поддержке Украины и ее членству в ЕС отметила дипломат

Лайне подчеркнула, что на этом фоне в Польше участились случаи насилия в отношении украинских беженцев, включая молодежь и детей.

Ранее главу киевского режима Владимира Зеленского лишили высшей государственной награды Польши – ордена Белого Орла – после участия в перезахоронении останков одного из руководителей ОУН-УПА и решения назвать подразделение Вооруженных сил Украины в честь героев УПА. В августе украинскую делегацию не пригласили на военный парад в Варшаве.