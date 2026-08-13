Представители Украины не пригашены на военный парад в Варшаве

Украину не пригасили на военный парад в Польше, пишут СМИ Представители Украины не пригашены на военный парад в Варшаве

Москва13 авг Вести.Представители Украины не приглашены на запланированный на 15 августа военный парад в Варшаве, пишут украинские СМИ со ссылкой на МО страны.

Речь идет о параде, приуроченном ко Дню Вооруженных сил Польши, участие в нем примут порядка 1,8 тысячи военных, свыше 300 единиц наземной техники, 60 летательных аппаратов. К мероприятию присоединяться военные в том числе из США, Канады, Литвы, Эстонии и Швеции.

Одновременно в Гданьске и Гдыне пройдет морской парад, в котором поучаствуют более 20 фрегатов, корветов, гидрографических судов и минных тральщиков.