Москва20 июлВести.Акция протеста против кадровых перестановок в Вооруженных силах Украины (ВСУ) проходит около посольства Украины в Варшаве, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, к зданию посольства пришли десятки преимущественно граждан Украины, выступающие против решения Владимира Зеленского сменить Михаила Федорова на посту главы Минобороны Украины, а также выражают недовольство главкомом ВСУ Александром Сырским.
Верните Федоровасказано на плакатах протестующих
На месте дежурят стражи порядка, но не вмешиваются в происходящее, уточняется в сообщении.
19 июля сообщалось, что митинги в Киеве в поддержку Федорова, которые продолжаются с 15 июля, перерастают в акции против главы киевского режима Владимира Зеленского. При этом митингующие грозятся сделать протесты бессрочными, чтобы их услышали.