В Польше начались митинги в поддержку главы Минобороны Украины Федорова

В Польше проходят протесты против кадровых перестановок в ВСУ В Польше начались митинги в поддержку главы Минобороны Украины Федорова

Москва20 июл Вести.Акция протеста против кадровых перестановок в Вооруженных силах Украины (ВСУ) проходит около посольства Украины в Варшаве, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, к зданию посольства пришли десятки преимущественно граждан Украины, выступающие против решения Владимира Зеленского сменить Михаила Федорова на посту главы Минобороны Украины, а также выражают недовольство главкомом ВСУ Александром Сырским​​​.

Верните Федорова сказано на плакатах протестующих

На месте дежурят стражи порядка, но не вмешиваются в происходящее, уточняется в сообщении.

19 июля сообщалось, что митинги в Киеве в поддержку Федорова, которые продолжаются с 15 июля, перерастают в акции против главы киевского режима Владимира Зеленского. При этом митингующие грозятся сделать протесты бессрочными, чтобы их услышали.