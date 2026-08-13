Экс-депутат Рады рассказал, почему Украину не позвали на военный парад в Польше Эксперт объяснил, почему Украину не пригласили на военный парад в Польше

Москва13 авг Вести.Отсутствие Украины среди приглашенных на военный парад в Польше является сигналом, что Украина перестала быть "щитом Европы". Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Эксперт отметил, что Польша пригласила США, Канаду, Литву, Эстонию, Румынию, но Украина приглашения не удостоилась.

Конечно, украинская пропаганда расскажет, что демонстрация силы на площади, хотя это не в традициях Польши, – это сигнал прежде всего России, хотя на самом деле я считаю, что это сигнал Украине. Во-первых, ее не пригласили, это раз. Во-вторых, фактически Польша разбивает украинскую мифологию. Демонстрируя этот парад и свою военную мощь, она говорит, что на самом деле Украина никаким щитом Европы не является, и мы, по большому счету, в условиях Украины с точки зрения защиты нашего суверенитета и нашей независимости не нуждаемся, мы самодостаточны. Конечно, Украина так не прочитает этот посыл. Но на самом деле это будет означать ровно это заявил Килинкаров

Ранее украинские СМИ со ссылкой на МО страны сообщили, что Польша не пригласила представителей Украины на запланированный на 15 августа военный парад в Варшаве.