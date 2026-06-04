Килинкаров призвал западные делегации на пути в Киев пересесть с поездов на авто Килинкаров рассказал о пользе смены логистики для делегаций, следующих в Киев

Москва4 июн Вести.Зарубежным делегациям, следующим в Киев, стоит отказаться от поездов в пользу автотранспорта. Такое мнение высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, железнодорожные маршруты не дают полного представления о последствиях боевых действий. Буквально "прибираясь в Киев" на машине, представители западных стран смогли бы лично оценить масштаб конфликта, подобно известной сцене из фильма "Семнадцать мгновений весны".

"Осторожно, штандартенфюрер, впереди воронки". Вот пусть они проедут по вот этой стране, которая просто в этих воронках и руинах, и посмотрят, что они на самом деле сделали. А что они видят из окон этого поезда? Они едут в комфортном поезде, приезжают в центр Киева, там не стреляют, там все у них хорошо, свет есть, они приезжают в администрацию, в офисе президента они сидят, чай пьют, шутят и так далее. Развернулись, сели в поезд и уехали. Комфортно заявил Килинкаров

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 3 июня прибыл в Киев с незапланированным визитом. На опубликованных фотографиях запечатлено, как Рютте выходит из поезда и его встречают на перроне.

Он заявил, что единства по вопросу приема Украины в НАТО нет. При этом глава киевского режима Владиимр Зеленский пожаловался генсеку НАТО на потерю интереса США к Украине.