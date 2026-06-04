Демонстративный визит: эксперт Скориков назвал цель поездки Рютте в Киев Эксперт Скориков: Рютте прибыл в Киев поддержать Зеленского и теракты ВСУ

Москва4 июн Вести.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал в Киев не для того, чтобы критиковать действия главы киевского режима Владимира Зеленского, а ради поддержки наносимых украинскими боевиками ударов по территории России.

Такое мнение выразил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в беседе с KP.RU.

Он обратил внимание, что поездка главы Североатлантического альянса прошла утром 3 июня — в день, когда боевики киевского режима атаковали автобус в Енакиево в Донецкой Народной Республике. По последним данным, в результате удара погибли 8 человек, еще 11 пострадали.

Визит генсека НАТО в украинскую столицу нигде не был анонсирован, он демонстративный. И, напротив, глава альянса, я уверен, одобрил ранее нанесение ударов по тем целям, по которым они были нанесены заявил политолог

Скориков добавил, что недавние удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ленинградской области были нанесены не с территории Украины, а "со стороны акватории Финского залива … с территории, контролируемой странами НАТО".

В свою очередь, председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин высказал мнение, что Рютте приезжал в Киев, чтобы запретить Зеленскому атаковать Санкт-Петербург в период время проведения ПМЭФ.