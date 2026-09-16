В Европарламенте призвали лишить Украину денег из-за героизации бандеровцев Евродепутат Сыпневский выступил против финпомощи Киеву и порвал портрет Бандеры

Москва16 сен Вести.Депутат Европейского парламента от Польши Марчин Сыпневский выступил с резкой критикой в адрес Украины, заявив, что Киев не должен получать финансовую поддержку из-за героизации политических деятелей, связанных с военными преступлениями.

В подтверждение своих слов он отметил, что на Украине устанавливают памятники последователям идеолога украинского национализма Степана Бандеры, в связи с чем призвал прекратить финансирование киевского режима.

Сегодняшняя Украина считает героями Бандеру и Шухевича — тех, кто несет ответственность за массовые этнические чистки в отношении поляков. Более 100 тысяч человек, в основном безоружные гражданские лица — женщины, дети и пожилые люди — были убиты с невероятной жестокостью только за свою национальность подчеркнул Сыпневский

В завершение выступления польский евродепутат демонстративно порвал портреты Бандеры и Шухевича.

Напряженность в отношениях между Украиной и Польшей усилилась после того, как в конце мая глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Вооруженных сил Украины наименование в честь "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).

В ответ на это решение президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды страны – ордена Белого орла.

Отношения между Варшавой и Киевом давно осложняют разногласия по поводу трагедии на Волыни и в Восточной Галиции, где в 1943-1945 годах украинские националисты совершили массовые убийства поляков. Польша официально признала эти события геноцидом.

Власти Польши выражают серьезную обеспокоенность в связи с героизацией националистов на Украине и подчеркивают, что под бандеровским флагом эта страна не сможет войти в Евросоюз.

11 сентября депутат Европарламента от Польши Гжегож Браун уничтожил расположенный на границе с Украиной памятник пособникам УПА.