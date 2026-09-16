Москва16 сенВести.Депутат Европейского парламента от Польши Марчин Сыпневский выступил с резкой критикой в адрес Украины, заявив, что Киев не должен получать финансовую поддержку из-за героизации политических деятелей, связанных с военными преступлениями.
В подтверждение своих слов он отметил, что на Украине устанавливают памятники последователям идеолога украинского национализма Степана Бандеры, в связи с чем призвал прекратить финансирование киевского режима.
Сегодняшняя Украина считает героями Бандеру и Шухевича — тех, кто несет ответственность за массовые этнические чистки в отношении поляков. Более 100 тысяч человек, в основном безоружные гражданские лица — женщины, дети и пожилые люди — были убиты с невероятной жестокостью только за свою национальностьподчеркнул Сыпневский
В завершение выступления польский евродепутат демонстративно порвал портреты Бандеры и Шухевича.
Напряженность в отношениях между Украиной и Польшей усилилась после того, как в конце мая глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Вооруженных сил Украины наименование в честь "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).
В ответ на это решение президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды страны – ордена Белого орла.
Отношения между Варшавой и Киевом давно осложняют разногласия по поводу трагедии на Волыни и в Восточной Галиции, где в 1943-1945 годах украинские националисты совершили массовые убийства поляков. Польша официально признала эти события геноцидом.
Власти Польши выражают серьезную обеспокоенность в связи с героизацией националистов на Украине и подчеркивают, что под бандеровским флагом эта страна не сможет войти в Евросоюз.
11 сентября депутат Европарламента от Польши Гжегож Браун уничтожил расположенный на границе с Украиной памятник пособникам УПА.