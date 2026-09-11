Киев в ярости от разрушения памятника пособникам УПА в Польше МИД Украины назвал разрушение памятника УПА в Польше "аморальным" действием

Москва11 сен Вести.МИД Украины требует от Варшавы отреагировать на уничтожение памятника пособникам УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ), которое произошло недалеко от польско-украинской границы.

Как сообщалось, польский депутат Европарламента Гжегож Браун лично разломал памятник пособникам УПА (признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Это произошло в гмине (волости) Долхобычув Хрубешувского повята (района).

В Киеве назвали Брауна "маргиналом", а его поведение оценили как "позорное и аморальное". По мнению украинского МИД, польский политик подобными выходками пытается набрать популярность для своей партии.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что ждет от Варшавы правовой оценки действий Брауна и восстановления поврежденного им мемориала.

Гжегож Браун является лидером и основателем ультраправой монархической партии "Конфедерация польской короны". Польский монархист вместе с соратником по партии разрушил памятник пособникам УПА при помощи топора и кувалды. Браун опубликовал в соцсетях видеозапись произошедшего.