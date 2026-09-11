Москва11 сен Вести.Польский депутат Европарламента Гжегож Браун лично свалил и разломал памятник пособникам УПА - Украинской повстанческой армии (признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщает РИА Новости. Это проишло недалеко от польско-украинской границы, в гмине (волости) Долхобычув Хрубешувского повята (района).

Гжегож Браун является лидером и основателем ультраправой монархической партии "Конфедерация польской короны". Польский монархист вместе с соратником по партии разрушил памятник пособникам УПА при помощи топора и кувалды. Браун опубликовал в соцсетях видеозапись произошедшего.

Этот памятник надо было снести сразу после его обнаружения. Он оскорблял память поляков, погибших во время геноцида со стороны украинских националистов написал Гжегож Браун

Евродепутат утверждает, что жители Долхобычува боялись сами снести монумент из-за возможной мести со стороны украинцев. Впрочем, до разрушения памятник УПА неоднократно облиливали краской.

Монумент был установлен в 1990-х годах и представлял собой глыбу в человеческий рост с именами нескольких десятков украинских ультранационалистов, ликвидированных советским НКВД в 1946 году.