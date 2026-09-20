Ле Пен обвинила РФ во враждебных актах после передачи активов Auchan и Nestle Ле Пен назвала передачу активов Auchan и Nestle враждебным актом властей РФ

Москва20 сен Вести.Лидеры французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордан Барделля сочли передачу активов Auchan и Nestle во временное управление российской компании враждебным актом в отношении Франции и других европейских стран.

Об этом говорится в совместном заявлении политиков.

Это решение, прямо ущемляющее интересы и права наших компаний, должно быть решительно осуждено подчеркнули Ле Пен и Барделля

Они отметили, что "Национальное объединение" рассматривает передачу активов Auchan и Nestle во временное управление как одно из "враждебных действий" и "гибридных операций" со стороны России, которые якобы участились в последнее время. Лидеры партии, в частности, упомянули инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига и предупреждения европейских чиновников "о риске эскалации операций против стран, поддерживающих Украину".

В заявлении Ле Пен и Барделля призвали сопровождать подобные операции "соразмерным ответом с соблюдением" французских "законов, национальных интересов и международных обязательств".

17 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому активы российской "дочки" французского ретейлера Аuchan и швейцарского продовольственного концерна Nestle переходят во временное управление российской компании "Л.Е.В. Менеджмент".

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, фактор, который учитывался при принятии этого решения – присутствие Франции в списке недружественных для России стран.