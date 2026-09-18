Москва18 сенВести.Швейцарский концерн Nestle выступил с официальным заявлением после публикации указа президента России Владимира Путина о введении временного внешнего управления в отношении ООО "Нестле Россия". Пресс-релиз размещен на сайте компании.
В Nestle подчеркнули, что принимают решение российских властей к сведению и в настоящее время проводят детальную оценку ситуации и возможные сценарии дальнейших действий. В концерне заявили о намерении принять необходимые юридические меры для защиты своих прав, активов и сохранения непрерывности производственных процессов ради интересов персонала.
Ранее стало известно, что российские активы Nestle были переданы во временное управление компании "Л.Е.В. Менеджмент".