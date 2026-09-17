Москва17 сенВести.В компании "Лемана про" (ООО "Ле Монлид") сообщили, что пока не получили официальных разъяснений от государственных органов и не располагают дополнительными сведениями по указу президента РФ о временном управлении активами. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба компании.
Мы не располагаем никакими официальными данными от органов государственной власти и дополнительной информацией в связи с вышедшим указом президента о передаче активов "Лемана про" (ООО "Ле Монлид") во временное управлениеговорится в заявлении
Уточняется, что были запрошены соответствующие разъяснения. В компании заявили, что после их получения смогут предоставить более детальный комментарий.
Пресс-служба добавила, что на данный момент компания и все ее объекты функционируют в обычном режиме, никаких изменений нет.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 99,993% долей в уставном капитале ООО "Ле Монлид" были переданы во временное управление компании "Л.Е.В. Менеджмент".