"Лемана ПРО" сообщила, что запросила разъяснения насчет указа о передаче активов

"Лемана ПРО" прокомментировала указ о передаче активов во временное управление "Лемана ПРО" сообщила, что запросила разъяснения насчет указа о передаче активов

Москва17 сен Вести.В компании "Лемана про" (ООО "Ле Монлид") сообщили, что пока не получили официальных разъяснений от государственных органов и не располагают дополнительными сведениями по указу президента РФ о временном управлении активами. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба компании.

Мы не располагаем никакими официальными данными от органов государственной власти и дополнительной информацией в связи с вышедшим указом президента о передаче активов "Лемана про" (ООО "Ле Монлид") во временное управление говорится в заявлении

Уточняется, что были запрошены соответствующие разъяснения. В компании заявили, что после их получения смогут предоставить более детальный комментарий.

Пресс-служба добавила, что на данный момент компания и все ее объекты функционируют в обычном режиме, никаких изменений нет.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 99,993% долей в уставном капитале ООО "Ле Монлид" были переданы во временное управление компании "Л.Е.В. Менеджмент".