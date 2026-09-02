Новак: у ТЭК РФ достаточно денег на обеспечение безопасности своих предприятий Новак: в РФ нет предприятий ТЭК, финансово неспособных обеспечить безопасность

Москва2 сен Вести.Все предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в России могут финансово обеспечить необходимый уровень безопасности и не рискуют быть переданными под временное управление государства. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

На сегодняшний день таких нет сведений. Я думаю, что указ, который вышел, он именно призван превентивно обозначить еще раз стимулы для того, чтобы предприятия более активно занимались в постоянном режиме защитой своих объектов ответил Новак

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому объекты критической инфраструктуры, владельцы которых не справились с обеспечением должного уровня безопасности, могут быть переданы во временное управление по решению кабмина РФ.