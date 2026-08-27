Москва27 авг Вести.Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяникам продолжать работу над стабильным снабжением российских регионов топливом. Об этом сообщило правительство РФ.

Новак в четверг провел совещание по вопросу ситуации на рынке топлива, в котором приняли участие отраслевые компании, представители Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС и Минсельхоза.

Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям продолжить координацию действий по поддержанию устойчивого снабжения регионов топливом, контролю за состоянием запасов и бесперебойной работе логистической инфраструктуры говорится в сообщении

Ранее вице-премьер заявил, что для стабилизации внутреннего топливного рынка правительство будет активно использовать импортные поставки.