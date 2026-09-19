Москва19 сенВести.НАТО подготовило четыре тысячи страниц планов на случай развития различных кризисных сценариев на восточном фланге. Об этом заявил председатель Военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне в ходе заседания начальников генеральных штабов партнеров по НАТО, состоявшегося в Копенгагене.
По его словам, предусмотренные планы включают действия в диапазоне от ограниченного вмешательства на территории стран-членов НАТО вплоть до задействования статьи 5 Североатлантического договора.
Альянс готов. Структура готова. Солдаты, система и вооружение готовысказал Драгоне
Он отметил, что любой потенциальный агрессор в случае нападения получит больше рисков и потерь, чем выгод. Драгоне подчеркнул, что именно такое соотношение и должно лежать в основе сдерживания.
Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к европейским соседям, призвав их "жить дружно".