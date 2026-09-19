Драгоне заявил о готовности НАТО к войне на восточном фланге

В НАТО заявили о готовности альянса к войне на восточном фланге Драгоне заявил о готовности НАТО к войне на восточном фланге

Москва19 сен Вести.НАТО подготовило четыре тысячи страниц планов на случай развития различных кризисных сценариев на восточном фланге. Об этом заявил председатель Военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне в ходе заседания начальников генеральных штабов партнеров по НАТО, состоявшегося в Копенгагене.

По его словам, предусмотренные планы включают действия в диапазоне от ограниченного вмешательства на территории стран-членов НАТО вплоть до задействования статьи 5 Североатлантического договора.

Альянс готов. Структура готова. Солдаты, система и вооружение готовы сказал Драгоне

Он отметил, что любой потенциальный агрессор в случае нападения получит больше рисков и потерь, чем выгод. Драгоне подчеркнул, что именно такое соотношение и должно лежать в основе сдерживания.

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