Американский F-16 перехватил самолет над резиденцией Трампа Истребитель F-16 перехватил самолет над резиденцией, где находился Трамп

Москва19 сен Вести.Американский истребитель F-16 перехватил небольшой гражданский самолет, нарушивший ограничения на полеты над загородной резиденцией президентов США в Кэмп-Дэвиде в штате Мэриленд. В этот момент там находился американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Инцидент произошел 19 сентября около 07:50 по местному времени (14.50 по МСК) над городом Термонт.

Истребители F-16 NORAD выполнили перехват самолета частной авиации над городом Термонт, штат Мэриленд сказано в сообщении

Во время перехвата истребители применили тепловые ловушки, чтобы привлечь внимание пилота гражданского самолета. Пуск тепловых ловушек был заметен местным жителям, которые обсуждали произошедшее в социальных сетях.