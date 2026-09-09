Москва9 сен Вести.Эвакуационный трап у президентского самолета был раскрыт для проверки. Об этом американский лидер Дональд Трамп рассказал журналистам перед вылетом на съезд республиканцев в Даллас.

Речь идет о самолете, подаренном Трампу Катаром. Журналисты заметили раскрытый трап по правому борту воздушного судна и спросили об этом главу государства.

Они просто хотели убедиться, что все работает идеально сказал Трамп

Он добавил, что уверен в безопасности самолета. В противном случае, по словам Трампа, он бы на нем не полетел. После проведения проверки президент США поднялся на борт самолета.

Ранее Трамп возвратился в США с саммита НАТО в Турции на транспортном самолете вместо борта Air Force One. Воздушное судно он сменил тайком. Американский лидер объяснил это соображениями безопасности. По данным СМИ, операция была проведена для того, чтобы ввести в заблуждение злоумышленников в связи с угрозой Трампу со стороны Ирана.