Москва29 авгВести.Истребитель Военно-воздушных сил Соединенных Штатов перехватил пять гражданских самолетов, нарушивших границы воздушной зоны, которая была закрыта для полетов на время визита американского президента Дональда Трампа в Хьюстон. Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).
Отмечается, что все гражданские воздушные суда удалось безопасно вывести за пределы запретной зоны.
Истребитель F-16 НОРАД перехватил пять самолетов общего назначения, которые нарушили границы временно закрытого Федеральным авиационным управлением (ФАУ) воздушного пространства над Хьюстономговорится в заявлении
НОРАД также обратилось к пилотам с призывом проверять перед каждым вылетом специальные уведомления ФАУ о закрытии воздушного пространства во избежание подобных инцидентов.