ВВС США перехватили пять самолетов в закрытой на время визита Трампа зоне

Пять самолетов нарушили закрытую на время визита Трампа в Хьюстон воздушную зону ВВС США перехватили пять самолетов в закрытой на время визита Трампа зоне

Москва29 авг Вести.Истребитель Военно-воздушных сил Соединенных Штатов перехватил пять гражданских самолетов, нарушивших границы воздушной зоны, которая была закрыта для полетов на время визита американского президента Дональда Трампа в Хьюстон. Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

Отмечается, что все гражданские воздушные суда удалось безопасно вывести за пределы запретной зоны.

Истребитель F-16 НОРАД перехватил пять самолетов общего назначения, которые нарушили границы временно закрытого Федеральным авиационным управлением (ФАУ) воздушного пространства над Хьюстоном говорится в заявлении

НОРАД также обратилось к пилотам с призывом проверять перед каждым вылетом специальные уведомления ФАУ о закрытии воздушного пространства во избежание подобных инцидентов.